Суд проверит законность содержания под стражей бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве
Мосгорсуд проверит сегодня законность содержания под стражей бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова.
Эту меру пресечения выбрали для удобства следователей, — говорил ранее «Эху» адвокат обвиняемого Александр Карабанов.
По словам Карабанова, арест позволить следствию вынудить Дрыманова к сотрудничеству.
Комментарии1
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olegleon 31 июля 2018 | 10:11
а разве стандарты журналистики не подразумевают, что в таких случаях СМИ должно давать и мнение второй стороны?