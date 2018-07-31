Суд проверит законность содержания под стражей бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве

Мосгорсуд проверит сегодня законность содержания под стражей бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова.

Эту меру пресечения выбрали для удобства следователей, — говорил ранее «Эху» адвокат обвиняемого Александр Карабанов.

По словам Карабанова, арест позволить следствию вынудить Дрыманова к сотрудничеству.