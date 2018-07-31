Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку
В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.
Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.
Комментарии3
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olegleon 31 июля 2018 | 10:04
голодовку как Сенцов, который уже побил все рекорды голодовок?
и что это за "льготные условия"?
serge_moro 31 июля 2018 | 10:08
olegleon: За свой выбор в марте этого года россияне заплатят своими жизнями, липовыми обвинениями, репрессиями против инaкомыслящих,депрессиями, стресcами , неожиданными болезнями. Россияне заплатят своими кошельками ,детьми, обвиненными в нацпредательстве и терроризме. Молодые солдаты заплатят кровью в Сирии ,на Украине и в других точках , которые укажут кремлевские бандиты. В России происходит бандитский ГУЛАГ ,под который может попасть любой россиянин ,который чем-то не понравится бандитам. Бандиты рулят страной и они знают,что после Немцова нет никого в стране кто бы мог объединить людей в единый мощный кулак. Путин на практике показывает всем,что мафия бессмертна,если ее костяк составляют прожженные воры и бандиы города на Невe
olegleon 31 июля 2018 | 10:19
serge_moro: у тебя от жары "крыша поехала"? кого Немцов мог объединить? своих юных подружек??
и помни, что россияне, которые голосовали за Путина и россияне, которые несут основное бремя путиномики это разные люди. одним, голосовавшим "за", повышение пенсий и льгот, а другим, кто "против", повышение налогов