Спасённый в горах Пакистана альпинист Александр Гуков может вернуться в Россию через 2 дня. Сейчас он находится в больнице, состояние оценивается, как среднее тяжёлое. Он в сознании, сильно истощён. Александр Гуков ждал спасателей около недели. После гибели напарника он остался без связи, снаряжения и еды.

Сама спасательная операция продлилась около 2 часов, рассказала ТАСС координатор спасательных работ Анна Пиунова.