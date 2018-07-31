Спасённый в горах Пакистана альпинист Александр Гуков может вернуться в Россию через 2 дня
Спасённый в горах Пакистана альпинист Александр Гуков может вернуться в Россию через 2 дня. Сейчас он находится в больнице, состояние оценивается, как среднее тяжёлое. Он в сознании, сильно истощён. Александр Гуков ждал спасателей около недели. После гибели напарника он остался без связи, снаряжения и еды.
Сама спасательная операция продлилась около 2 часов, рассказала ТАСС координатор спасательных работ Анна Пиунова.
Комментарии2
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compare 31 июля 2018 | 10:10
немного по-барабану,как там с любыми "-истами,-лазами" и прочими любителями адреналинового форсажа...это их сознательный выбор,это их хобби и мало интересно для всех,кто не в их "мирке"....
neyexo 31 июля 2018 | 10:20
Про тело погибшего коллеги не забыли?