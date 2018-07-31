В Израиле учителям запретили наказывать учеников, не выполнивших домашнее задание

Такое распоряжение издало Министерство просвещения. Кроме того, школам рекомендовали воздерживаться от домашних заданий или максимально сократить их объём. Выполнение домашней работы в 1 классе должно занимать не больше 20 минут, во втором – не больше, в 6 – не больше часа.

Рекомендуется давать задания, выполняемые с помощью смартфона, сообщают израильские СМИ.