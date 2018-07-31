В Израиле учителям запретили наказывать учеников, не выполнивших домашнее задание
Такое распоряжение издало Министерство просвещения. Кроме того, школам рекомендовали воздерживаться от домашних заданий или максимально сократить их объём. Выполнение домашней работы в 1 классе должно занимать не больше 20 минут, во втором – не больше, в 6 – не больше часа.
Рекомендуется давать задания, выполняемые с помощью смартфона, сообщают израильские СМИ.
Комментарии3
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gregor 31 июля 2018 | 10:05
В Израиле учителям запретили наказывать учеников, не выполнивших домашнее задание
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Сочувствую пригоженцам ...... что можно выдумать и написать пакость ?
Но посмотрим ,что тряпки придумают ...,интересно .
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 10:09
gregor: Поросёночек, про Путина не написал ничего. Низачот!!!
kazlevich1949 31 июля 2018 | 10:12
Жаль, а то этих маленьких разгильдяев за не желание учиться надо как меня в детстве: за такие дела на колени в угол да на горох. Хотя... хотя, как был в детстве дураком так им похоже по жизни и остался - даже горох не помог.