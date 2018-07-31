Администрация Екатеринбурга отправит больше сотни работников на обязательное психиатрическое освидетельствование...

Администрация Екатеринбурга отправит больше сотни своих работников на обязательное психиатрическое освидетельствование. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок. За медицинские услуги мэрия заплатит более 176 тысяч рублей, сообщает сайт «Ура.ра».

Психиатрическое обследование будут проходить сотрудники Управления зданиями городской администрации. В документах отмечается, что проверка нужна для того, чтобы определить их пригодность к отдельным видам деятельности. А также к работе в условиях повышенной опасности.