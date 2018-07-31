Администрация Екатеринбурга отправит больше сотни работников на обязательное психиатрическое освидетельствование
Администрация Екатеринбурга отправит больше сотни своих работников на обязательное психиатрическое освидетельствование. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок. За медицинские услуги мэрия заплатит более 176 тысяч рублей, сообщает сайт «Ура.ра».
Психиатрическое обследование будут проходить сотрудники Управления зданиями городской администрации. В документах отмечается, что проверка нужна для того, чтобы определить их пригодность к отдельным видам деятельности. А также к работе в условиях повышенной опасности.
Комментарии15
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 09:36
А "первые лица" государства когда будут проходить психиатрическое обследование?
patrikk_1 31 июля 2018 | 09:43
Администрация Екатеринбурга отправит больше сотни работников на обязательное психиатрическое освидетельствование...
Ха-ха-ха. А это законно? Я не говорю что в администрации Екатеринбурга нет ебанашек, просто это ведь интимный вопрос и даже если врач признает меня ненормальным, то без моего разрешения он не имеет права кому-нибудь об этом сообщать.
luger_max_otto 31 июля 2018 | 09:54
Вполне. Для работы на многих должностях нужно официально подтвержденное психическое здоровье.
midnightblues 31 июля 2018 | 09:48
ukradennaya_pensiya: И не только
Забота о психическом здоровье той же гд-крайне важна
Также желательны генетические исследования тк у некоторых особей из шепетовок да еще от постоянных вливания появляются склонное к нюханию потомство -и таких сотни
да и внешний видок некоторых владельцев замков указывает на явные мутации
zztop1960 31 июля 2018 | 09:52
ukradennaya_pensiya: Госдуме и освидетельствование не нужно и так видно что это сборище олигофренов
compare 31 июля 2018 | 10:13
ukradennaya_pensiya: почему нет? только результаты,никто никогда не узнает...
rom8883 31 июля 2018 | 09:40
Надо узнать, мучит ли совесть взяточников.
sarov 31 июля 2018 | 10:09
rom8883: Психиатрическое обследование за 1760 рублей - это профанация по типу "Жалоб нет? - Здоров!". Психиатру 100 рублей, в налоги 760, остальное распилили...
a_111111 31 июля 2018 | 09:45
Я так понимаю там власть сменилась... Мэра опозиционера скинули
severomorets 31 июля 2018 | 09:50
Психиатрическое обследование за 1000 рублей на человека? Это не серьёзно. Интересно, по какой методике профпригодность будут применять. Подозреваю, что как на права категории "Б".
income 31 июля 2018 | 09:52
Они у нас здоровы, как кони. Не стоит принимать цинизм за недуг. Взять хотя бы благоустройство улицы Баумана. Там давно пора снести центральный газон и старые тополя. Нет, они это заборчиками отгородили. Теперь вот бордюрные камни там меняют. Зачем? Да-да, затем. Или запрет ночных парковок на улице Бажова. Зачем? За тем же.
gad123 31 июля 2018 | 10:03
Всё просто, как апельсин! Жена начальника работает директором в психодиспансере.. Как не порадеть родному человечку ( тем более, что в один карман!)!!! Заодно можно неугодных - мешалкой! Двойная выгода!!
yralez 31 июля 2018 | 10:16
У кого то из шишек зять психиатр
blackandwhite 31 июля 2018 | 10:18
Надо еще сотрудников Ельцин центра отправить на освидетельствование. Там 100% спят на тревожных чемоданчиках и ждут черный воронок.
compare 31 июля 2018 | 10:19
что на эту сумму можно сделать? не так давно,была потребность психиатрического обследования одного очень пожилого и очень неадекватного человека,для констатации факта полной деменции(требование юриста),так заглянув в ценники всех(заметьте,там не один врачик!)заинтересованных "спЫалиЗДов",сразу отказались.как от этих услуг,так и от "юриста".получалось,в районе 18-25 тыс.руб. и это,видимо начальный взнос,за приглашение в "страну идиотия"...