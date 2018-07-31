Бывший глава предвыборного штаба Трампа сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях
Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях. В суде не будет рассматриваться вопрос о предполагаемых связях Манафорта с Россией. Главной темой станет уклонение Манафорта от налогов и нечестно нажитое им состояние.
Обвинение заявляет, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов за лоббирование интересов Партии регионов. В частности, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов.
Комментарии5
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 09:34
О, ща ниточки расследований к казнокраду-педофилу приведут)))
patrikk_1 31 июля 2018 | 09:38
Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях...
Срочно нанимай Илью Новикова, Марка Фейгина, Колю Полозова и объявляй голодовку.
ostapbey 31 июля 2018 | 09:44
patrikk_1: ты лучше Яныка прячь..
А то и ему кроме шапок придется отсиживать свое президентство на киче.
Даже..
vezdehod 31 июля 2018 | 09:48
И, ведь, дядя Трамп не сможет позвонить в суд и отмазать своего главу предвыборного штаба.
tremens_delirium 31 июля 2018 | 10:01
vezdehod: ✄ И, ведь, дядя Трамп не сможет позвонить в суд и отмазать своего главу предвыборного штаба. ✄
Но того, кто всё это всё раскрутил и создал проблемы на выборах, Трамп не забудет. И в будущем найдёт повод отомстить. По закону.