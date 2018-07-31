Российские туристы попали под камнепад в Киргизии...

Об этом РИА сообщили в МЧС страны. Пострадала группа туристов, которая совершала восхождение не ледник Скрябина. В ней было четверо граждан России, один человек – гражданин Казахстана погиб. Отмечается, что все члены группы — туристы-любители.

У Бишкека не было техники, чтобы добраться до места ЧП и провести эвакуацию. Поэтому было решение обратиться за помощью к Казахстану.