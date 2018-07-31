Российские туристы попали под камнепад в Киргизии
Об этом РИА сообщили в МЧС страны. Пострадала группа туристов, которая совершала восхождение не ледник Скрябина. В ней было четверо граждан России, один человек – гражданин Казахстана погиб. Отмечается, что все члены группы — туристы-любители.
У Бишкека не было техники, чтобы добраться до места ЧП и провести эвакуацию. Поэтому было решение обратиться за помощью к Казахстану.
Комментарии6
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patrikk_1 31 июля 2018 | 09:36
Российские туристы попали под камнепад в Киргизии...
Какая-то чёрная полоса для альпинистов наступила.
ostapbey 31 июля 2018 | 09:50
patrikk_1: черная полоса???
И эти с Крыма??
По заказу же, чего и заказывали..
Даже..
vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 09:36
Из затонувшего "Курска" доставать "своих" не хотели, из танка в Беслане детей "своих" прямой наводкой расстреливали, так почему именно сейчас должны спасать "своих" в Киргизии?
Да насрать им на всех этих "своих".
Вот если в качестве пушечного мяса - тогда другое дело.
tvitov66 31 июля 2018 | 10:01
vasya_von_smetankin: я вам даже больше скажу - в Воркуте затопили шахту «Северная», а в Якутии шахту рудника "Мир" - до сих пор никто не ищет ибо насРАТЬ
zhukovazhan 31 июля 2018 | 09:50
А могли бы и к Китаю обратиться, даже ближе. Красота неописуемая, ледник - источник пресной воды, пока что любители, карабкаются, ели до облаков!
grigol331 31 июля 2018 | 09:58
Российские туристы попали под камнепад в Киргизии
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А точно, что не в Крыму?