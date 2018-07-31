Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»
Таким образом он протестует против недопуска к выборам на пост главы района, а также против того, что к нему не пускают адвоката. Об этом ТАСС сообщили в ОНК Москвы.
Шестун находится под арестом с 14 июня. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжкого ущерба. Речь идёт о выделении земельного участка. Шестун вину не признаёт. Он считает уголовное дело следствием конфликта с губернатором Подмосковья и администрацией президента.
Комментарии5
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patrikk_1 31 июля 2018 | 09:33
Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»...
Настоящую голодовку или украинскую?
serge_moro 31 июля 2018 | 09:39
patrikk_1: Уже давно идет невидимая война с населением, с инакомыслием, с правами человека . Бандиты давно перешагнули красную линию , за которую приличные люди никогда не перешагнут. Война идет исподтишка, коварно и подло .Российское общество разобщено по идейным убеждениям и.по простым понятиям,что такое хорошо и что такое плохо.
В стране наступает настоящий ГУЛАГ. Власть борется с детьми , инвалидами , пенсионерами , бросая и тех , и других в тюрьмы по сфабрикованным делам. Мы уже отчетливо видим ,что у власти 18 лет черные бандиты с черными мыслями и черной, мелкой душонкой , пропитанной ненавистью к благородству и всему белому ,что есть на этой земле. Кремлевская чернь пытается контролировать все доходы граждан уже даже по интернету ,забирая деньги за покупки в интернете . Бандиты со всего хотят иметь доход , не давая честным гражданам вести честные сделки и прозрачный бизнес. Многие бегут из России в светлые страны , где правят белые душой люди. Бандитская чернь тянет население в черное прошлое . Ведь , для них все темное прошлое и есть светлое будущее России
roman_i_olga 31 июля 2018 | 09:51
patrikk_1: МБХ ему в помощь
grazschdanin 31 июля 2018 | 09:36
Как там железный организм Сенцова? По моему он уже все рекорды голодовок побил, в том числе и мировые. Не пора его феноменальный организм научно исследовать на сверхвозможности?
sadda 31 июля 2018 | 09:43
Внаглую сфабриковали на человека уголовное дело безо всяких оснований, лишь за то что про губернатора посмел высказаться по существу. И ведь суд осудит, и глазом не моргнет. Полнейший беспредел власти.