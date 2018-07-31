Z Архив новостей новости
5 5 6 384
09:30, 31 июля 2018

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»

Таким образом он протестует против недопуска к выборам на пост главы района, а также против того, что к нему не пускают адвоката. Об этом ТАСС сообщили в ОНК Москвы.

Шестун находится под арестом с 14 июня. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжкого ущерба. Речь идёт о выделении земельного участка. Шестун вину не признаёт. Он считает уголовное дело следствием конфликта с губернатором Подмосковья и администрацией президента.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

patrikk_1 31 июля 2018 | 09:33

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»...

Настоящую голодовку или украинскую?

serge_moro 31 июля 2018 | 09:39

patrikk_1: Уже давно идет невидимая война с населением, с инакомыслием, с правами человека . Бандиты давно перешагнули красную линию , за которую приличные люди никогда не перешагнут. Война идет исподтишка, коварно и подло .Российское общество разобщено по идейным убеждениям и.по простым понятиям,что такое хорошо и что такое плохо.
В стране наступает настоящий ГУЛАГ. Власть борется с детьми , инвалидами , пенсионерами , бросая и тех , и других в тюрьмы по сфабрикованным делам. Мы уже отчетливо видим ,что у власти 18 лет черные бандиты с черными мыслями и черной, мелкой душонкой , пропитанной ненавистью к благородству и всему белому ,что есть на этой земле. Кремлевская чернь пытается контролировать все доходы граждан уже даже по интернету ,забирая деньги за покупки в интернете . Бандиты со всего хотят иметь доход , не давая честным гражданам вести честные сделки и прозрачный бизнес. Многие бегут из России в светлые страны , где правят белые душой люди. Бандитская чернь тянет население в черное прошлое . Ведь , для них все темное прошлое и есть светлое будущее России

roman_i_olga 31 июля 2018 | 09:51

patrikk_1: МБХ ему в помощь

grazschdanin 31 июля 2018 | 09:36

Как там железный организм Сенцова? По моему он уже все рекорды голодовок побил, в том числе и мировые. Не пора его феноменальный организм научно исследовать на сверхвозможности?

(комментарий скрыт)

sadda 31 июля 2018 | 09:43

Внаглую сфабриковали на человека уголовное дело безо всяких оснований, лишь за то что про губернатора посмел высказаться по существу. И ведь суд осудит, и глазом не моргнет. Полнейший беспредел власти.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 5503 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 292 6 23396 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16924 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 98 6 9167 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12528 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Президентские выборы прошли — можно! За политику последних лет теперь ещё раз заплатим мы все. Тут 2%, там до 65 лет, и раздавленные продукты, и коррупция на каждом чихе…

5 84 6 29567 24.07
Kналоги, пенсии, финансы, инфляция, экономика, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 121 6 13501 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7745 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33607 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7847 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рязанские казаки собираются создать реестр «врагов народа» В реестр рязанские казаки намерены включать «сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества»...

5 59 6 7322 30.07
Kрязань, казаки, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7101 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 59 6 7395 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11194 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Почему противостояние России и НАТО усилится Альянс планирует создать 70-тысячную группировку у российских границ. Для её сдерживания России придется призывать на службу резервистов…

5 52 6 13236 24.07
Kрф, нато, трамп, путин, общество, политика, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 53 6 7112 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения

Популярное за неделю

Новости

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трех сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца Девушки не отрицают вину, говорят в правоохранительных органах…

5 3 6 70804
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 87 6 152208 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 67 6 15892 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 320 6 479888 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 250 6 119038 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7149767
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3593478

Сегодня в эфире