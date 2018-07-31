Верховный суд рассмотрит сегодня жалобу на обвинительный приговор сотруднику СКР Михаилу Максименко
Верховный суд рассмотрит сегодня жалобу на обвинительный приговор сотруднику следственного комитета Михаилу Максименко. Ранее Мосгорсуд осудил его по делу о взятках от ОПГ Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Офицера приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу 165 миллионов рублей.
Такой большой срок можно объяснить тем, что в руководстве сильно возмутились его поведением, в том числе и во время расследования, -говорил «Эху» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Сергей Смирнов подчеркнул, что это точечное дело, а не начало масштабной борьбы с коррупцией.
Комментарии1
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neon999 31 июля 2018 | 09:30
Опять на ЭМ говорят с придыханием про «Верховный суд». О какой правоохранительной системе вообще можно говорить в этом Мордоре, где детей сажают в тюрьму за лайки и репосты, впаивают срока как матёрым убийцам, и невиновных людей пытают до смерти ?