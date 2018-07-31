Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить госзащиту заключенному Евгению Макарову
Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить госзащиту заключенному Евгению Макарову. Есть основания, что его могут убить, — сказала она в интервью «Эху».
Пока Следственный комитет на заявление не ответил.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.
Комментарии2
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rom8883 31 июля 2018 | 09:37
Убьют, и не задумаются оправданиями.
olegleon 31 июля 2018 | 10:09
не заключённому, а преступнику-рецидивисту.