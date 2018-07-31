Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить госзащиту заключенному Евгению Макарову. Есть основания, что его могут убить, — сказала она в интервью «Эху».

Пока Следственный комитет на заявление не ответил.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.