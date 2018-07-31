В Пакистане спасли альпиниста Александра Гукова, который около недели был заблокирован на склоне горы Латок-1
По данным посольства, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Гукова спасли на вертолете в момент улучшения погодных условий. Именно они мешали все последние несколько дней подлететь к альпинисту, находившемуся на высоте чуть более 6 тысяч метров. Посольство России в Пакистане пока не конкретизирует состояние Гукова. Между тем главный редактор портала об альпинизме Mountain.ru Анна Пиунова в своем Фэйсбуке пишет, что россиянин не получил обморожений. При этом он очень ослаб и с трудом может говорить.
Информация о попавших в беду альпинистах Александре Гукове и Сергее Глазунове поступила на прошлой неделе. Они пытались покорить северный склон горы Латок-1 – это не удавалось еще никому в истории. Позднее Гуков по телефону сообщил, что Глазунов сорвался с горы и погиб. Альпинист остался на склоне практически без снаряжения – оно было в рюкзаке у сорвавшегося вниз Глазунова.
В прошлом году группа альпинистов во главе с Александром Гуковым уже пыталась покорить северный склон горы Латок-1, но не достигли отметки в 7 тысяч метров.
Комментарии8
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good_sadness 31 июля 2018 | 09:15
Я спросил тебя: - зачем идете в горы вы?-
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой,-
Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово.
Рассмеялась ты - и взяла с собой.
Владимир Высоцкий
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Вот именно а на хрена на гору лезть когда самолёт есть?!
patrikk_1 31 июля 2018 | 09:20
В Пакистане спасли альпиниста Александра Гукова, который около недели был заблокирован на склоне горы Латок-1...
Рад что спасли А.Гукова, Царствие Небесное Сергею Глазунову.
hronop66 31 июля 2018 | 09:19
Ура, Бывают хорошие новости, спасибо всем кто помогал.
Родным Сергея Глазунова мои соболезновния.
p14 31 июля 2018 | 09:31
Молодцы спасатели! "Безумству храбрых поём мы песню"
venmud 31 июля 2018 | 09:35
"Позднее Гуков по телефону сообщил, что Глазунов сорвался с горы и погиб."
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"Мы своих не бросаем!!!" Хоть сообщите, что с телом погибшего.
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 09:38
Человека спасли - хорошо. Но вот всегда было любопытно, за чей счет этот банкет? Выкатят "герою" инвойс за топливо, рабочее время, и т.д.? Рыбаки, альпинисты, кто там ещё, пачками их спасают, за чей счет? Или, типа, государство не обеднеет, если Сердюкова не посадили, то лети оно все в тар-тарары..
venmud 31 июля 2018 | 10:17
noxepy_7_40_: "за чей счет этот банкет?"
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Даже не знаю в какой упаковке Вам эту новость преподнести. Эх, была не была - как говорил один ученый, надолго дезертировавший с поля боя за светлое будущее народа в шарашку магаданского ИТЛ": "Нам всё похеру!" Обрушиваю на вашу наивную голову: За тот же счет, из которого идут выплаты всех штрафов России по решению международных судов, под юрисдикцию которых Великая Держава подпадает. Кстати, из этого же счета чартерные авиарейсы , доставляемые детей из Сирии в Москву на медицинские обследования в лучшие медучреждения, к лучшим врачам, которые провожая обследованных плачут от умиления. Все-таки, уже поплохело? А я еще толком список и не начинал. Крепкого Вам здоровья.
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 10:23
venmud: Круто, коллега. Вам за количество знаков платят?