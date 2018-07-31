В Пакистане спасли альпиниста Александра Гукова, который около недели был заблокирован на склоне горы Латок-1...

По данным посольства, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Гукова спасли на вертолете в момент улучшения погодных условий. Именно они мешали все последние несколько дней подлететь к альпинисту, находившемуся на высоте чуть более 6 тысяч метров. Посольство России в Пакистане пока не конкретизирует состояние Гукова. Между тем главный редактор портала об альпинизме Mountain.ru Анна Пиунова в своем Фэйсбуке пишет, что россиянин не получил обморожений. При этом он очень ослаб и с трудом может говорить.

Информация о попавших в беду альпинистах Александре Гукове и Сергее Глазунове поступила на прошлой неделе. Они пытались покорить северный склон горы Латок-1 – это не удавалось еще никому в истории. Позднее Гуков по телефону сообщил, что Глазунов сорвался с горы и погиб. Альпинист остался на склоне практически без снаряжения – оно было в рюкзаке у сорвавшегося вниз Глазунова.

В прошлом году группа альпинистов во главе с Александром Гуковым уже пыталась покорить северный склон горы Латок-1, но не достигли отметки в 7 тысяч метров.