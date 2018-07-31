Резкий рост цен на бензин в апреле-мае этого года связан со сменой правительства
Об этом заявил РБК бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за небольшой, буквально, двух-трёх недельной перестановки местами и ожидания, что налоги могут повыситься.
Ситуация с ценами требовала ежемесячной работы с компаниями и постоянной балансировки интересов. Это не обвинение, а объективный фактор, добавил Дворкович, который курировал в правительстве ТЭК.
Комментарии2
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 08:50
Ааааа, вот оно че)))) Я -то думал. что просто фюреру на войнушки не хватает - а тут вон че)))
rash 31 июля 2018 | 08:52
Чёй-то Дворкович решил перед кем-то прогнуться - разве была смена правительства, юморист.