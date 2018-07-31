Резкий рост цен на бензин в апреле-мае этого года связан со сменой правительства

Об этом заявил РБК бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за небольшой, буквально, двух-трёх недельной перестановки местами и ожидания, что налоги могут повыситься.

Ситуация с ценами требовала ежемесячной работы с компаниями и постоянной балансировки интересов. Это не обвинение, а объективный фактор, добавил Дворкович, который курировал в правительстве ТЭК.