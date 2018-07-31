Цены на нефть падают после роста накануне

Баррель марки «Брент» на торгах в Лондоне стоит чуть меньше 75 долларов, легкая нефть в Нью-Йорке – чуть больше 70 долларов за баррель.

Накануне началась забастовка на трёх месторождениях компании Total SA в Северном море, что может привести к снижению поставок нефти марки «Брент». Опасения также вызывают сокращение добычи в Венесуэле, ситуация в Ливии и вероятность ограничения поставок топлива из Ирана.