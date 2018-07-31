Цены на нефть падают после роста накануне
Баррель марки «Брент» на торгах в Лондоне стоит чуть меньше 75 долларов, легкая нефть в Нью-Йорке – чуть больше 70 долларов за баррель.
Накануне началась забастовка на трёх месторождениях компании Total SA в Северном море, что может привести к снижению поставок нефти марки «Брент». Опасения также вызывают сокращение добычи в Венесуэле, ситуация в Ливии и вероятность ограничения поставок топлива из Ирана.
Комментарии2
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vilingrad 31 июля 2018 | 08:49
Вовка выше этого. Он готовится к встрече с Трампом- белье, липоксация, лифтинг аж до пупка на лбу...
vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 08:49
Господь испытал путинскую Россию заоблачными ценами на нефть и газ, дабы убедилась – ей ничто не поможет.