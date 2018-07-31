Интернет компании не могут исполнять требования «закона Яровой» из-за отсутствия поясняющих его подзаконных актов

Об этом сообщает РБК. В частности, до сих пор непонятно, каким образом компании должны передавать данные правоохранительным органам. Как их хранить, тоже пока непонятно.

Уточняющие документы должны быть разработаны Министерством цифрового развития, скорей всего. До конца лета. В Министерстве на вопросы РБК пока не ответили.