В горах Пакистана спасли российского альпиниста Александра Гукова
В горах Пакистана спасли российского альпиниста Александра Гукова. Об этом в своём Фейсбуке написала участница спасательной операции Анна Пиунова. Сейчас Гуков находится в госпитале. Он не получил серьёзных обморожений но очень слаб и с трудом разговаривает.
Альпинист ждал спасателей неделю. Александр Гуков совершал восхождение на гору вместе с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения напарник погиб, а Гуков остался без связи, снаряжения и еды.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vetsurgeon 31 июля 2018 | 08:40
ненормальные люди
putin_itogy 31 июля 2018 | 08:45
В результате глупой самонадеяной авантюры, погиб один из авантюристов,
второй задал необычайные сложные и ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ СПАСАТЕЛЕЙ проблемы,
тысячам людей, и трём странам,
вынужденным включиться в спасательную операцию.
Группа политических авантюристов(явно не обошлось без политического заказа с Лубянки) решили покорить самую неприступную в мире вершину горы,
ПОСВЯТИВ ВОСХОЖДЕНИЕ...ПУТИНУ!
(российские сми зная, истоки начало их авантюры, об этом стараются умалчивать.).