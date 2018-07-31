Адвокат президента США не исключил, что Трамп даст показания по «российскому делу» спецпрокурору Роберту Мюллеру

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не исключил, что Дональд Трамп даст показания по «российскому делу» спецпрокурору Роберту Мюллеру. В интервью CNN Джулиани заявил, что Трамп очень хочет этого, но обстоятельства против проведения допроса.

В начале мая американские СМИ распространили список из 44 вопросов, которые Мюллер хотел бы задать Трампу. Они касаются хода предвыборной кампании президента, связей его фирмы с российскими гражданами и предприятиями, а также того, насколько полную информацию имел будущий президент о деятельности своих юристов, в частности, Майкла Коэна.