Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку
В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.
Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.
Комментарии1
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koleg197 31 июля 2018 | 08:35
уже все плачут,прекращайте,пацаны)))