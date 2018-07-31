Актёры фильма «Стражи Галактики» опубликовали открытое письмо в поддержку режиссёра Джеймса Ганна, которого уволили из-за оскорбительных сообщений в Твиттере. Совет директоров компании «Уолт Дисней» ранее заявил, что оскорбительные публикации Ганна не имеют оправдания и противоречат ценностям студии. Сам режиссёр сказал, что эти твиты были написаны несколько лет назад. С тех пор он изменился, эволюционировал и вырос, как личность.

Авторы письма в поддержку режиссёра надеются, что его восстановят в должности дл съёмок третьей части фильма, которые должны были начаться этой осенью, сообщает «Голливуд репортер».