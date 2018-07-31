Резкий рост цен на бензин в апреле-мае этого года связан со сменой правительства
Об этом заявил РБК бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за небольшой, буквально, двух-трёх недельной перестановки местами и ожидания, что налоги могут повыситься.
Ситуация с ценами требовала ежемесячной работы с компаниями и постоянной балансировки интересов. Это не обвинение, а объективный фактор, добавил Дворкович, который курировал в правительстве ТЭК.
Комментарии6
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kir_pich_101 31 июля 2018 | 08:20
Смена тапочек в правительстве спровоцировала рост цен.
Бред...
Эти упыри нас за лохов держат...
astet 31 июля 2018 | 08:24
kir_pich_101: резкий рост цен на бензин был прогнозируем:
так происходило после каждых выборов Путина!!!
Сомневающихся могут погуглить и убедиться в этом.
archibald_dandy_esquire 31 июля 2018 | 08:25
kir_pich_101:
" ожидания, что налоги могут повыситься "
налоги повысяться на население, а упырей освободили, возможно также, что их сырьевые империи также освободят от необходимости вкладываться в бюджет
друзьям - всё, населению - беспредел
igorrrpadlowitchs 31 июля 2018 | 08:26
kir_pich_101: это какое- такое правительство поменялось?
tv_victim 31 июля 2018 | 08:24
Фигасе! А кто поменялся-то?
vilingrad 31 июля 2018 | 08:47
Резкий рост цен на бензин в апреле-мае этого года связан со сменой правительства"
Ага... вот оно что. Можно спать спокойно...