В горах Пакистана спасли российского альпиниста Александра Гукова. Об этом в своём Фейсбуке написала участница спасательной операции Анна Пиунова. Сейчас Гуков находится в госпитале. Он не получил серьёзных обморожений но очень слаб и с трудом разговаривает.

Альпинист ждал спасателей неделю. Александр Гуков совершал восхождение на гору вместе с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения напарник погиб, а Гуков остался без связи, снаряжения и еды.