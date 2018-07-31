В горах Пакистана спасли российского альпиниста Александра Гукова
В горах Пакистана спасли российского альпиниста Александра Гукова. Об этом в своём Фейсбуке написала участница спасательной операции Анна Пиунова. Сейчас Гуков находится в госпитале. Он не получил серьёзных обморожений но очень слаб и с трудом разговаривает.
Альпинист ждал спасателей неделю. Александр Гуков совершал восхождение на гору вместе с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения напарник погиб, а Гуков остался без связи, снаряжения и еды.
Комментарии2
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alex19021861 31 июля 2018 | 08:23
Ну хоть что то хорошее в России.
sg92 31 июля 2018 | 08:39
Замечательно!!!
Кто пилотировал вертолет?