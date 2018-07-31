Грузинские власти отменили административное наказание за употребление марихуаны
Конституционный суд страны постановил, что это является правом на свободное развитие личности человека и играет слабую роль в содействии обороту наркотика. При этом незаконное приобретение и хранение вещества остается наказуемым, в том числе уголовно.
Иск о декриминализации употребления марихуаны подали лидеры оппозиционной партии «Гирчи».
Комментарии4
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grazschdanin 31 июля 2018 | 08:09
Следующий шаг - разрешение тяжёлых наркотиков.
Я так понимаю, что грузины выпиливают сами себя.
physician 31 июля 2018 | 08:21
grazschdanin: Вряд ли вы глубоко понимаете. В Уругвае и Канаде, например, понимают по другому. Продажа и употребление марихуаны там разрешено законом. Полезные свойства марихуаны (в отличие от табака) хорошо известны. Но темноватый российский народец еще долго будет сваливать все в одну кучу, наивно полагая, что он еще не спился..
grazschdanin 31 июля 2018 | 08:34
physician: Полезные свойства марихуаны (в отличие от табака) хорошо известны.
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Совершенно не спорю: полезные свойства марихуаны для грузин, канадцев и прочих американцев - залог здоровья нации и будущего процветания.
deda_cuki_danki 31 июля 2018 | 08:48
Осталось пидористию узаконить и усё , полный фарш ))))))))