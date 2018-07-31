Грузинские власти отменили административное наказание за употребление марихуаны

Конституционный суд страны постановил, что это является правом на свободное развитие личности человека и играет слабую роль в содействии обороту наркотика. При этом незаконное приобретение и хранение вещества остается наказуемым, в том числе уголовно.

Иск о декриминализации употребления марихуаны подали лидеры оппозиционной партии «Гирчи».