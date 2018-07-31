Лишенный лицензии Европейский университет в Петербурге ждет сегодня внеплановая проверка. ВУЗ ранее подал заявку на возобновление образовательной деятельности.

Один из лучших частных ВУЗов страны остался без разрешения Рособрнадзора из-за нарушений. Ведомство указало на отсутствие на факультете политических и социологических наук преподавателей-практиков, а также на отсутствие спортзала. Также были претензии к оформлению педагогов.

Руководство обжаловало решения в суде, но пройдя все инстанции и исчерпав юридические возможности бороться за правоту, решило подать заявку на новую лицензию. По этой причине представители Рособрнадзора и проинспектирует сегодня Европейский университет, который был основан в середине 90-х при активной поддержке тогдашнего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Закрытие университета спровоцировало акции протеста.

Одним из защитников ВУЗа был Алексей Кудрин, который несколько месяцев назад возглавил Счетную палату.