У Министерства природы нет достоверных данных об объемах мусора в России
Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты. Надзорное ведомство обратило внимание на то, что информация об отходах основана лишь на ежегодной отчетности организаций. Однако по статистке многие не предоставляют такую документацию.
По данным Счетной палаты, объем одних только твердых бытовых отходов за позапрошлый год может быть в десять раз большим, чем это указал Росприроднадзор.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 31 июля 2018 | 08:12
Достоверные данные таковы: рашка одна большая куча мусора!
luger_max_otto 31 июля 2018 | 08:16
Министерство, не понимающее, процессами с чем нужно управлять- это не министерство, а куча как раз мусора, подлежащая утилизации. Куда утилизировать? Отправить их рекультивировать Новую Землю. Лично!
sensei54 31 июля 2018 | 08:13
нет достоверных данных об объемах мусора
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Есть такие данные. У одного уважаемого пацана.
Вот как пришлёт он вам бумажку с циферками, тогда и кукарекайте.
xuato 31 июля 2018 | 08:17
Министерство - для зарплаты и отмывания средств, а не для охраны природы. Какие данные, как не стыдно такое спрашивать.
plantagenista 31 июля 2018 | 08:28
xuato:Нужна какая-то федеральная организация,занимающаяся учётом мусора и иных загрязнений и предлагающая и разрабатывающая даже методы их ликвидации,это большая проблема.И дорогая.