Треть российских компаний не готовы нанимать работников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса, результаты которого опубликовал РБК.

При повышении пенсионного возраста 32 процента российских компаний будут нанимать работников старшего поколения только в случае их высокой квалификации. Еще столько же вообще не намерены трудоустраивать пенсионеров. Еще 29 процентов респондентов готовы нанимать их только на рядовые должности. Оставшаяся небольшая часть компаний ответила, что им не важен возраст соискателей при приеме на работу.

Также работодателей спрашивали о том, как они поступают в том случае, когда сотрудник достигает предпенсионного возраста. Большинство – чуть меньше трети – ответили, что единых правил для таких случаев нет. Еще четверть респондентов заявили, что никогда не предлагают пожилым людям покинуть компанию, поскольку квалификация не зависит от возраста. Лишь 1 процент компаний признались в том, что всегда предлагают работникам старшего возраста уйти.

О повышении пенсионного возраста правительство объявило в июне. После этого в России начались многочисленные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.