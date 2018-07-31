Треть российских компаний не готовы нанимать работников предпенсионного возраста
Треть российских компаний не готовы нанимать работников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса, результаты которого опубликовал РБК.
При повышении пенсионного возраста 32 процента российских компаний будут нанимать работников старшего поколения только в случае их высокой квалификации. Еще столько же вообще не намерены трудоустраивать пенсионеров. Еще 29 процентов респондентов готовы нанимать их только на рядовые должности. Оставшаяся небольшая часть компаний ответила, что им не важен возраст соискателей при приеме на работу.
Также работодателей спрашивали о том, как они поступают в том случае, когда сотрудник достигает предпенсионного возраста. Большинство – чуть меньше трети – ответили, что единых правил для таких случаев нет. Еще четверть респондентов заявили, что никогда не предлагают пожилым людям покинуть компанию, поскольку квалификация не зависит от возраста. Лишь 1 процент компаний признались в том, что всегда предлагают работникам старшего возраста уйти.
О повышении пенсионного возраста правительство объявило в июне. После этого в России начались многочисленные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
Комментарии12
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putin_itogy 31 июля 2018 | 08:14
А как же путин..?
Старик уже переработал все сроки и пределы.
Пожалейте кремлёвского старца одиночку.
archibald_dandy_esquire 31 июля 2018 | 08:28
putin_itogy: " Старик уже переработал все сроки и пределы. "
пока страной рулит ЧК, будет и "путин" - 6 штук уже есть, сделают ещё
korikov 31 июля 2018 | 08:37
putin_itogy:
В этом плане многие пенсионеры брали бы пример с Путина, а не списывали бы себя в 50 лет.
А работодатели, которые дискриминируют людей по возрасту, ничем не отличаются от тех кто дискриминирует людей по цвету кожи или полу, просто подонки.
Я помню времена, когда сплошь и рядом были объявления до 30 лет, а у соискательниц была приписка в объявлении "интим не предлагать". Что у таких работодателей в мозгу я не знаю, но там явно что-то не в порядке.
sensei54 31 июля 2018 | 08:15
Лишь 1 процент компаний признались в том, что всегда предлагают работникам старшего возраста уйти.
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Пару ноликов после "1" не пропечатались.
vraki 31 июля 2018 | 08:15
Чушь . Никто не хочет нанимать старых , всем нужны молодые и здоровые - рабы должны быть молодые . А в России стало процветать что-то вроде вынужденного производственного рабства в отсутствии защитных механизмов наемных работников и увеличения конкуренции за рабочие места .
kir_pich_101 31 июля 2018 | 08:25
vraki: Это слова...
На деле все гораздо хуже.
korikov 31 июля 2018 | 08:43
vraki:
Что вы за бред несёте. Это может вы РАБ на своей работе и вас работодатель эксплуатирует под ваше молчаливое согласие, а люди знающие себе цену знают как отстоять свои права.
korikov 31 июля 2018 | 08:18
В России запрещена любая дискриминация кроме как по навыкам. Что за придурки открыто признавались в том, что они дискриминируют людей по возрасту? Может они ещё и открыто признаются, что не принимают людей в зависимости от цвета кожи, религиозных и политических убеждений?
Конечно есть конченые работодатели, которые увольняют, чтобы не платить дикретные, не дают отпуска, эксплуатируют и так далее, но признаваться в нарушении закона, нужно быть ещё и дураками.
liliyask 31 июля 2018 | 08:37
korikov: суть в том, что физический труд, как и интеллектуальный требует молодой крови))) Работы в стране нет даже для молодых, не хватает детских садов - выручали 55-летние бабушки, которые пенсию получали и подрабатывали и внуками успевали заниматься. Люди живут в основном в режиме жесточайшего выживания. (Россия это ведь не Москва, есть и регионы). И вот теперь это все рушат. Есть специальные методы исследования, когда не нужно признаваться или не признаваться, а просто честно отвечать о фактическом положении дел (анонимность называется), ну и для примера - продавцом после 45 устроиться невозможно практически, что бы Вы теоретически не придумывали...
liliyask 31 июля 2018 | 08:39
korikov: А пытки в россии разрешены? И что? Их нет, раз они запрещены?
zztop1960 31 июля 2018 | 08:36
Это как в спорте , кому нужны 60 летние футболисты, боксёры и бегуны , хоть и с большим опытом
neon999 31 июля 2018 | 08:47
32+32+29=93, значит лишь 7% компаний составляют «оставшуюся небольшую часть» благородно согласившуюся без проблем нанимать немолодых людей. Я бы сказал, пренебрежительно-малая часть, которую вообще всерьёз принимать нельзя.
К тому же, скорее всего они приврали про свою готовность.