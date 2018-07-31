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08:00, 31 июля 2018

В США сегодня начинается суд по делу Пола Манафорта — экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа

В США сегодня начинается суд по делу Пола Манафорта — экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконно нажитом состоянии.

Следствие считает, что Манафорт не заплатил в казну более 30 млн долларов налогов, когда работал на бывшего украинского президента Виктора Януковича и «Партию Регионов». Всего же экс-глава предвыборного штаба Трампа, как настаивает обвинение, от такого сотрудничества получил 60 млн долларов. Однако большая часть этих средств, как утверждается, не была указана в налоговой декларации. Их, по данным следствия, Манафорт получал от украинских олигархов с 2006 года и вплоть событий на Майдане четырехлетней давности. На суде также, как ожидается, будут показаны снимки предметов роскоши экс-соратника Трампа – они, полагает обвинение, покажут несоответствие налоговой декларации его расходам.

При этом речь пока что не будет идти о возможных связях Манафорта с Россией. Об этом, по крайней, мере, сказал прокурор Грег Андерс, расследующий дело экс-соратника Трампа. Первый этап разбирательства продлится 3 недели, на него приглашены 35 свидетелей, а уже в сентябре Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

Пол Манафорт, как отмечает «Рейтер», станет первым соратником Трампа, представшим перед судом в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы. В июне суд отменил политконсультанту домашний арест и заключил его под стражу.

Комментарии

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olegleon 31 июля 2018 | 08:16

"представшим перед судом в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы."
только вот причём тут Россия ?

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