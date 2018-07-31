Московская биржа накануне вечером была вынуждена приостановить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Причиной стали нарушения штатной работы серверов доступа, говорят в ее пресс-службе. Торги возобновились спустя час. В то же время дневная сессия проходила в обычном режиме, подчеркнули представители торговой площадки.
Комментарии2
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ostapbey 31 июля 2018 | 07:58
Вовар заехал?! Верхом на Лексусе даже??
ostapbey 31 июля 2018 | 08:02
.... качестве представителей совета Лексус и Вован стали участниками и Всероссийского молодёжного форума Государственной Думы даже..
Биржа им что два пальца.
В асфальт даже..