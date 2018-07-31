Российских хакеров подозревают в атаке на лабораторию, которая участвует в расследовании покушения на Скрипалей
Речь идет об исследовательской фирме Spiez из Швейцарии. Злоумышленники рассылали от ее имени зараженные текстовые файлы участникам конференции по химическому оружию, пишет таблоид Blick. Специалисты успели предупредить об этой атаке. Предположительно, за ней стоит группировка под названием Sandworm, которая может быть связана с российскими спецслужбами.
Комментарии3
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zztop1960 31 июля 2018 | 08:02
Всё на что способна РФ , это втихаря гадить всем вокруг.
grazschdanin 31 июля 2018 | 08:11
Основное слово во всей заметке "предположительно".
Старушки на лавочке более конкретны.
Эхо превратилось в желтушный бульварный листок.
ly4_sveta 31 июля 2018 | 08:24
Скоро всех выведут на чистую воду. Назовут
имена, фамилии, явки, пароли, звания, должности,
адреса проживания и даже «где» и «когда» был
приобретён компьютер, и с какой собакой в
каком городе, и в какое время гуляет. Как уже
и было расследовано во всех других российских
пакостях и подлостях.