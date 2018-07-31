Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трех сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца
Девушки не отрицают вину, говорят в правоохранительных органах. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в минувшую пятницу. Трое его дочерей, 17, 18 и 19 лет, на допросе пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом. Сообщалось, что он был чрезмерно строг с ними, разрешал выходить из дома только в школу и магазин, соседи опасались убитого, говорили о наличии у него оружия.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
balya 31 июля 2018 | 08:07
Постоянные унижения, оскорбления плюс агрессивность этого "папаши" плюс то, что он вошёл к ним в комнату с ножом. Обычная самозащита, а 35 ножевых ранений (хотя в этом количестве шибко сомневаюсь) можно нанести только в состоянии аффекта.