Полиция вновь задержала всех участников акции во время финала чемпионата мира по футболу
Петра Верзилова и троих девушек, которые выбежали на поле во время матча, сразу после выхода из спецприменика отвезли в ОВД Лужники. Им предъявили обвинение в проведении массового мероприятия без предварительного согласования. В качестве наказания предполагается или до 30 тысяч рублей штрафа, или арест на срок до 10 суток. Ранее Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Вероника Никульшина были арестованы на 15 суток по обвинению в нарушении правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
Комментарии7
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epynda 31 июля 2018 | 07:57
А если вспомнить многочисленные несогласованные акции PR за прошедшие годы, то каждый раз после их выхода после очередных 10 - 15 суток, можно их вновь задерживать, арестовывать и снова сажать...
И так, лет 15 - 20......
astet 31 июля 2018 | 08:09
epynda: не спорьте с Путиным!
Он ведь кроме того,
что к.э.н. с ворованной диссертацией
ещё и юрист!!!
И раз он ввёл двойное наказание за одно нарушение,
значит, так и должно быть!
Это, видимо, новое слово в юриспруденции?!!
eternity88 31 июля 2018 | 08:42
astet: ну, а кого ж еще героическим московским мусорам привлекать, не рассекающих же со стволами по столице чеченов и упитых до полусмерти попов да прокурорских за рулем. а тут такая "громкая победа над экстремизмом" без потери времени и здоровья. А что дважды за одно и то же "преступление", так мусарики, чай, не в Гааге, чтоб законы чтить.
igorrrpadlowitchs 31 июля 2018 | 07:59
Обычный ментовской беспредел! А потом эти ублюдки в погонах удивляются: а почему нас народ не любит и почему, когда что- нибудь с ментами случается трагического народ на радостях рвёт три баяна!
luger_max_otto 31 июля 2018 | 08:02
Мало того, что закон антиконституционен- за сделанное они уже получили и отбыли наказание.
borhudarov 31 июля 2018 | 08:03
Так и будут придумывать, пока в общей сложности свою "двушечку" не отсидят. Это уже несколько жутко. Кто там говорил о пряничности, ненастоящести режима? Воронки то бегают по городу. Настоящие.
vvpv 31 июля 2018 | 08:39
А вот как у фашистов в Киеве::
"Днепровский районный суд столицы приговорил пранкера Виталия Седюка заплатить более 8000 гривен. Во время финала песенного конкурса, завернутый в флаг Австралии, он взобрался на сцену и спустил штаны. Эпатажную выходку с обнажением ягодиц увидели миллионы зрителей. Виталия быстро задержали и забрали со сцены. Поступок Седюка судьи квалифицировали как хулиганство, за которое скандалист мог получить до пяти лет за решеткой.