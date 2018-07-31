Полиция вновь задержала всех участников акции во время финала чемпионата мира по футболу

Петра Верзилова и троих девушек, которые выбежали на поле во время матча, сразу после выхода из спецприменика отвезли в ОВД Лужники. Им предъявили обвинение в проведении массового мероприятия без предварительного согласования. В качестве наказания предполагается или до 30 тысяч рублей штрафа, или арест на срок до 10 суток. Ранее Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Вероника Никульшина были арестованы на 15 суток по обвинению в нарушении правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.