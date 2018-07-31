Пятница стал самым опасным для пешеходов днем, говорят в ГИБДД

По статистике, максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на людей, происходит именно в этот день, рассказали ТАСС в Госавтоинспекции. Минимальное число таких случае фиксируется в воскресенье и субботу. Более трети наездов на пешеходов происходят на переходах. В то же время сокращается число погибших и раненых в результате таких ДТП, добавили в дорожной инспекции.