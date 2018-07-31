Парламент Франции запретил пользоваться мобильными телефонами в начальных и средних классах

Это было одним предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона. Сторонники запрета уверены, что это благоприятно отразится на процессе обучения, сосредоточит внимание школьников на предметах и создаст благоприятную для получения знаний атмосферу. Новые правила касаются не только учеников, но и педагогов. В силу они вступят уже в предстоящем учебном году. Противники запрета считают такую меру бесполезной.