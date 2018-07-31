Парламент Франции запретил пользоваться мобильными телефонами в начальных и средних классах
Это было одним предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона. Сторонники запрета уверены, что это благоприятно отразится на процессе обучения, сосредоточит внимание школьников на предметах и создаст благоприятную для получения знаний атмосферу. Новые правила касаются не только учеников, но и педагогов. В силу они вступят уже в предстоящем учебном году. Противники запрета считают такую меру бесполезной.
Комментарии2
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drgonish 31 июля 2018 | 07:44
Дотянулся Путин.
grazschdanin 31 июля 2018 | 08:19
То есть он лишил не только Телеграмма, но и вообще всего?!
Гм....
Почему на Эхе до сих пор тихо? Где вопли про тиранию и авторитарную французскую власть?