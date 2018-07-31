Президент США Дональд Трамп готов встретиться с иранским лидером Хасаном Роухани без дополнительных условий

Правда, желание должно исходить от Ирана, сказал глава Белого дома. Он напомнил, что не так давно встречался с другим противником США, главой КНДР Ким Чен Ыном и считает последствия переговоров положительными. В руководстве Исламской республики ответили, что встреча возможна при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке. Ранее Трамп принял решение выйти из соглашения и возобновить санкции против Ирана.