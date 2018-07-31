КПРФ планирует новую попытку организовать референдум о пенсионной реформе
Партия готова принять помощь Центризбиркома при формулировании вопроса для голосования. Как пишет «КоммерсантЪ», консультации по этому поводу могут начаться уже сегодня. На прошлой неделе ЦИК отклонил вариант вопроса на всероссийский референдум, который предложила компартия.
Комментарии1
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lenin3 31 июля 2018 | 07:22
Да не разрешат никогда референдум на тему пенсионного кидалова:найдут мильен причин,чтобы отказать.В конце концов шепнут комунякам,что сократят бюджетное финансирование,сами и замолчат...