КПРФ планирует новую попытку организовать референдум о пенсионной реформе

Партия готова принять помощь Центризбиркома при формулировании вопроса для голосования. Как пишет «КоммерсантЪ», консультации по этому поводу могут начаться уже сегодня. На прошлой неделе ЦИК отклонил вариант вопроса на всероссийский референдум, который предложила компартия.