Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку

Он протестует в связи с тем, что его не допустили к выборам на пост главы района на новый срок. Также Шестун жалуется, что к нему не пустили адвоката, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Глава района обвиняется в превышении должностных полномочий. Он вину не признает, и считает, что дело против него возбудили после отказа уходить в отставку. Шестун считает, что силовики действуют в интересах губернатора области.