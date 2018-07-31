Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку
Он протестует в связи с тем, что его не допустили к выборам на пост главы района на новый срок. Также Шестун жалуется, что к нему не пустили адвоката, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Глава района обвиняется в превышении должностных полномочий. Он вину не признает, и считает, что дело против него возбудили после отказа уходить в отставку. Шестун считает, что силовики действуют в интересах губернатора области.
Комментарии2
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good_sadness 31 июля 2018 | 07:19
Не голодовка это а диета!
sadda 31 июля 2018 | 07:23
Сфабриковали уголовное дело на пустом месте и измываются над человеком, крысы путинские.