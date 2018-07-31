Генконсульство Великобритании прекращает работу в Санкт-Петербурге

Последние полтора месяца его функционал свёлся к помощи болельщикам, которые приехали на Чемпионат мира по футболу. Сотрудники генконсульства в Петербурге сняли национальный флаг у здания на Лафонской улице. Один из работников учреждения подтвердил информацию о том, что первого августа оно окончательно прекратит работу. Впрочем, ещё до Чемпионата мира функции диппредставительства фактически свелись к нулю. Сотрудники помогали британским болельщикам, которые приехали на футбол. Отмечу, что вопросы, связанные с визами, решались через специализированные центры с 2008 года. Недавно в консульстве состоялся последний торжественный приём, посвящённый дню рождения королевы Елизаветы Второй. Напомню, МИД РФ предписал полностью завершить работу учреждения до 1 августа четыре месяца назад. Наряду с этим из страны были высланы 23 британских дипломата. Ликвидация генконсульства – это ответная реакция российского Министерства иностранных дел на обвинение нашей страны в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В Лондоне считают, что преступление совершили представители спецслужб. Интерес петербуржцев к британским визам, после известия о закрытии генконсульства, вырос на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.