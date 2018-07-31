Число российских детей в британских частных школах резко сократилось из-за падения качества обучения

Такое мнение высказали в российском посольстве. В качестве причин в диппредставительстве также отметили проблемы с безопасностью и царящую в стране антироссийскую атмосферу. По данным британского Совета независимых школ, за последние три года число детей, приехавших на учебу в Соединенное Королевство из России, сократилось на треть.