Число российских детей в британских частных школах резко сократилось из-за падения качества обучения
Такое мнение высказали в российском посольстве. В качестве причин в диппредставительстве также отметили проблемы с безопасностью и царящую в стране антироссийскую атмосферу. По данным британского Совета независимых школ, за последние три года число детей, приехавших на учебу в Соединенное Королевство из России, сократилось на треть.
Комментарии3
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lenin3 31 июля 2018 | 07:15
Пральна,пусть мажоры учатся в России,тут-то качество обучения(как,впрочем,и всего)неуклонно растет...
arye_11 31 июля 2018 | 07:20
... из-за падения качества обучения.
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О-о-о...!!!
Это сильно, конечно.
Тут, видимо. будет уместно вспомнить, что "британская система школьного обучения" зародилась и состоялось в своем виде лет уже 800 как и последнее, в чем она нуждается, так это в оценочное суждение своей деятельности со стороны "российской системы школьного обучения".
ly4_sveta 31 июля 2018 | 07:21
Посольским без вранья никак не прожить. Нет
никакой антироссийской атмосферы и с безопасностью
все в порядке, а уж о падении качества обучения, вообще,
смешно. В России-то с качеством образования все в
порядке и никакого падения?
Забыли уже как во властных российских структурах советовали
не обучать детей в Англии, причём на самом верху советовали,
а теперь городят всякую чушь.