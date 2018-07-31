Политик Дмитрий Гудков обвинил Алексея Навального в нежелании работать вместе с другими оппозиционерами
Об этом бывший депутат Госдумы, в прошлом не раз сотрудничавший с главой ФБК, написал в Facebook'е. Поводом послужили критические высказывания Навального в адрес «Партии перемен», одним из лидеров которой является Гудков. Подобные споры должны были рано или поздно проявиться из-за характера главы ФБК – сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Станислав Белковский. Он добавил, что подобные споры малозначительны из-за небольшой поддержки этих политиков со стороны населения.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 31 июля 2018 | 07:10
Либералы слились......когда дело дошло до дела.
До ограбленного населения..
max3446 31 июля 2018 | 07:17
эй, либерасты, вы за кого из ваших хозяев, гудкова или ничтожества наврального?
rips4 31 июля 2018 | 07:19
Два никчемных ,никому не нужных,не имеющих перспектив выпердыша, чего то там не поделили.. Забавно за этим наблюдать!)