Политик Дмитрий Гудков обвинил Алексея Навального в нежелании работать вместе с другими оппозиционерами

Об этом бывший депутат Госдумы, в прошлом не раз сотрудничавший с главой ФБК, написал в Facebook'е. Поводом послужили критические высказывания Навального в адрес «Партии перемен», одним из лидеров которой является Гудков. Подобные споры должны были рано или поздно проявиться из-за характера главы ФБК – сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Станислав Белковский. Он добавил, что подобные споры малозначительны из-за небольшой поддержки этих политиков со стороны населения.