Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что подверг сомнению слова президента о финансировании «Эха»
Об этом он рассказал в эфире радиостанции. Главный редактор радиостанции объявил о своем уходе из совета директоров. Он не согласен с бюджетной политикой, которую проводит холдинг «Газпром-медиа», владеющий двумя третями акций компании. Миноритарнных акционеров радиостанции теперь представляет заместитель главного редактора Екатерина Годлина.
Комментарии6
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rips4 31 июля 2018 | 07:07
То же самое, если бы Кофтун извинился перед Соловьевым, за то что отрицал ранее, что участвует в пропаганде, изображая из себя дурачка украинца...))
yralez 31 июля 2018 | 07:08
Ну что.....закрываемся и закрывают нас ?
rips4 31 июля 2018 | 07:17
yralez: да никто вас не закроет, не переживай! Вы очень, вот прям ОЧЕНЬ нужны едросне, что бы пугать народ- вот смотрите, если не мы, то вот чубайс, гозман, латынина, альбац, сисян, гудковы... И народ хавает!
lenin3 31 июля 2018 | 07:19
rips4: может быть и проще:станет Борода простым пропагандоном,по типу соловьева с киселевым...
rips4 31 июля 2018 | 07:22
lenin3: а сейчас эхо, разве не пропаганда? Да самая что ни на есть пропаганда, в самых лучших гебельсовских традициях..
skvorec58 31 июля 2018 | 07:10
Венедиктов напоминает чеховского Ивана Дмитриевича Червякова из "Смерть чиновника"