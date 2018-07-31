Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что подверг сомнению слова президента о финансировании «Эха»

Об этом он рассказал в эфире радиостанции. Главный редактор радиостанции объявил о своем уходе из совета директоров. Он не согласен с бюджетной политикой, которую проводит холдинг «Газпром-медиа», владеющий двумя третями акций компании. Миноритарнных акционеров радиостанции теперь представляет заместитель главного редактора Екатерина Годлина.