Верховный суд сегодня проверит законность приговора главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко

В апреле его приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов. Экс-полковник СК Михаил Максименко проходит по делу вместе со своим заместителем Александром Ламоновым, а также замначальника столичного главка ведомства Денисом Никандровым. По версии следствия, все они содействовали освобождению из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он, в свою очередь, является сподручным вора в законе Захария Калашова, или Шакро Молодого. Никандров и Ламонов признали свою вину и заключили сделку со следствием, в то время как Максименко требует оправдательного вердикта. В то же время по приговору Мосгорсуда экс-полковнику СК помимо 13 лет заключения назначили штраф в 165 млн рублей. Также его лишили звания и запретили ему занимать должности в структуре правоохранительных органов на 3 года. По этому же делу в начале июля был задержан экс-руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов. Ему вменяют получение взяток за освобождение Кочуйкова и за покровительство главе управления ведомства по ЦАО Алексею Крамаренко.