Участников Pussy Riot накануне задержали на выходе из спецприемника

Их подозревают в организации незаконного мероприятия. Петр Верзилов и его три соратницы вторую половину июля провели под стражей. Их осудили за то, что активисты выбежали на стадион «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу. Молодым людям запретили на три года посещать спортивные мероприятия и наказали за ношение купленной в магазине полицейской формы.

Вечером в понедельник участников Pussy Riot выпустили из спецприемника, однако насладиться свободой им не удалось. Их повторно задержала полиция и отвезла в отдел «Лужники», где нарушителей две недели назад отчитывал один из офицеров МВД. Задержанным вчера вечером приказали выключить свои мобильные телефоны и оставили в помещении на ночь. Активисты успели передать, что их собираются привлечь к ответственности за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Нарушителям может грозить штраф или новый арест.