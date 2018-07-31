Актеры фильма «Стражи галактики» выступили в поддержку уволенного режиссера Джеймса Ганна

Исполнительной одной из главных ролей Крис Пратт опубликовал на своей странице в «Инстаграме» открытое письмо. Его подписали также Брэдли Купер, Зои Салдана, Вин Дизель, Дейв Батиста и другие члены актерского состава. Компания «Уолт Дисней» прекратила сотрудничество с Ганном из-за его записей в «Твиттере» 10-летней давности. Режиссер шутил на темы педофилии, Холокоста, сексуального насилия и СПИДа. Петицию за возвращение Ганна, который должен был снимать третью часть «Стражей Галактики», подписали в интернете более 300 тыс. человек.