Реактор на крупнейшей в Швеции АЭС отключили из-за жаркой погоды

Она привела к повышению температуры моря, откуда берется вода для охлаждения. Третий и четвертый блоки работают в штатном режиме, первый остановлен для ежегодного планового обслуживания, рассказали в администрации станции. Такой нагрев морской воды, как в этом году, случается редко, говорят специалисты. В прошлом десятилетии останавливать реактор из-за этого потребовалось лишь один раз.