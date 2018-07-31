Референдум о смене названия страны и вступлении в НАТО пройдет в Македонии 30 сентября

Такое решение накануне принял парламент республики. Ранее депутаты во второй раз ратифицировали соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония. Они лишили президента возможности наложить вето. Таким образом бывшая югославская республика намерена завершить многолетний спор с Грецией. Афины блокировали процесс присоединения Македонии к НАТО из-за названия страны. В Греции опасались территориальных претензий.