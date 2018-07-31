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06:45, 31 июля 2018

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на арест бывшего начальника столичного управления СКР Александра Дрыманова

Его обвиняют в коррупции. Защита настаивает на незаконности и необоснованности решения Лефортовского суда. Следствие считает, что генерал получил взятку за  освобождение из  СИЗО и  смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Сам Дрыманов вины не признает. По этому делу уже были арестованы и осуждены несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.

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