Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на арест бывшего начальника столичного управления СКР Александра Дрыманова
Его обвиняют в коррупции. Защита настаивает на незаконности и необоснованности решения Лефортовского суда. Следствие считает, что генерал получил взятку за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Сам Дрыманов вины не признает. По этому делу уже были арестованы и осуждены несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.