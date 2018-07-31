Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на арест бывшего начальника столичного управления СКР Александра Дрыманова

Его обвиняют в коррупции. Защита настаивает на незаконности и необоснованности решения Лефортовского суда. Следствие считает, что генерал получил взятку за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Сам Дрыманов вины не признает. По этому делу уже были арестованы и осуждены несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.