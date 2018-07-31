Пациентов в вегетативном состоянии в Великобритании разрешили отключать от систем жизнеобеспечения без решения суда
Для этого потребуется лишь разрешение родственников и согласие врачей, постановила судья Верховный суда королевства Джил Блэк. Критики такой меры, как передает ВВС, считают, что больных по сути будут обрекать на смерть от голода и жажды.
Комментарии2
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ltvjrhfn2 31 июля 2018 | 06:39
Вертикаль узурпатора нарушает все общечеловеческие законы существования.
Очень похоже на 37-й год.
ltvjrhfn2 31 июля 2018 | 06:44
что-то я не понял, так где больных разрешается убивать, в рашке-говняшке или в Великой Британии?