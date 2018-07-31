Министерство природных ресурсов не располагает сведениями об объеме мусора, считают в Счетной палате
В ведомстве Алексея Кудрина пояснили, что Росприроднадзор получает информацию на основе ежегодной отчетности по отходам, которую предоставляют службе юрлица и индивидуальные предприниматели. Но они не являются достаточно корректными, поскольку многие организации так и не отчитываются перед государственными структурами, приводит слова одного из аудиторов РБК. Проблема мусорных свалок обострилась в начале года в Подмосковье, после акций протеста в Волоколамске, Коломне и ряде других городов.
Комментарии1
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oldbobby 31 июля 2018 | 06:59
Спросили бы Васю Обломова, он утверждает, что говна 90 миллиардов тонн!