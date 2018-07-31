Министерство природных ресурсов не располагает сведениями об объеме мусора, считают в Счетной палате

В ведомстве Алексея Кудрина пояснили, что Росприроднадзор получает информацию на основе ежегодной отчетности по отходам, которую предоставляют службе юрлица и индивидуальные предприниматели. Но они не являются достаточно корректными, поскольку многие организации так и не отчитываются перед государственными структурами, приводит слова одного из аудиторов РБК. Проблема мусорных свалок обострилась в начале года в Подмосковье, после акций протеста в Волоколамске, Коломне и ряде других городов.