КПРФ планирует еще одну всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы
Она пройдет ориентировочно в конце августа или начале сентября, сказал «Эху Москвы» член ЦК компартии Александр Ющенко. Пока что этот вопрос еще обсуждается. В минувшие выходные в ряде городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста. В Москве коммунисты организовали митинг в субботу на проспекте Сахарова. По данным независимых наблюдателей, в нем участвовали более 12 тысяч человек.
Комментарии1
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golfinder 31 июля 2018 | 07:09
Можно на середину сентября, когда уже дети в школе будут и объединённую со всей оппозицией. Без принадлежности к партии, митинг для всех для всего народа, неважно к какой партии принадлежишь, выйдите без символики партии . Если выйти объединённо, то силы будут мощнее, а по одиночке вы сами себя дробите на части. Не надо ждать пока кто то другой подхватит народный гнев который уже никто не остановит, даже Путин.
Мне иногда кажется ,что специально не объединяют народ чтоб сбить народное негодование. Числа для митингов непонятные выбираются, когда все отпускай, народной рекламы в ват апе, социальных сетях нет. И слишком короткие сроки для проведения. Объявите за два месяца до начала митинга, дайте время народу подготовиться и осознать и по данному вопросу отодвиньте партии на задний план. Вместе мы СИЛА.