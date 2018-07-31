КПРФ планирует еще одну всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

Она пройдет ориентировочно в конце августа или начале сентября, сказал «Эху Москвы» член ЦК компартии Александр Ющенко. Пока что этот вопрос еще обсуждается. В минувшие выходные в ряде городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста. В Москве коммунисты организовали митинг в субботу на проспекте Сахарова. По данным независимых наблюдателей, в нем участвовали более 12 тысяч человек.