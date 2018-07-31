Технический сбой мог привести к исчезновению фамилий обвиняемых в шпионаже и госизмене из базы Мосгорсуда

Как сказала «Медиазоне» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, сейчас специалисты устанавливают, почему этих данных нет на сайте. В то же время представители инстанции не уточнили, по каким еще категориям дел скрываются данные об обвиняемых или подозреваемых. В то же время источник ТАСС утверждает, что на сайте московских судов теперь не будут отображаться фамилии обвиняемых или подозреваемых в госизмене и шпионаже из-за статуса секретности.