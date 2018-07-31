Полиция вновь задержала всех участников акции во время финала чемпионата мира по футболу
Петра Верзилова и троих девушек, которые выбежали на поле во время матча, сразу после выхода из спецприменика отвезли в ОВД Лужники. Им предъявили обвинение в проведении массового мероприятия без предварительного согласования. В качестве наказания предполагается или до 30 тысяч рублей штрафа, или арест на срок до 10 суток. Ранее Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Вероника Никульшина были арестованы на 15 суток по обвинению в нарушении правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
Комментарии7
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goga_s 31 июля 2018 | 06:37
Напомню - за ОДНО И ТОЖЕ деяние, РФ законодательство - НЕ допускает более ОДНОГО наказания !!
Вывод - "закон" скончался.
Аминь!
skvorec58 31 июля 2018 | 06:51
goga_s: А в рашке уже давно чёрное называют белым, а белое чёрным. Скажут, что это разные деяния.
j_partizan 31 июля 2018 | 06:51
goga_s: за ОДНО И ТОЖЕ деяние, РФ законодательство - НЕ допускает более ОДНОГО наказания !!
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И именно этой лазейкой в Законе активно пользуются, чтобы отмазать от уголовной ответственности, привлекая к ответственности по статьям административного кодекса.
goga_s 31 июля 2018 | 07:20
j_partizan:
"..воспользоваться.." этим ПРАВИЛОМ закона возможно ТОЛЬКО при наличии КОРРУМПИРОВАННЫХ звеньев - "прокуратура" и/или "следствие", которые и квалифицируют деяние (статью)
НО это НЕ отменяет БАЗОВЫЙ принцип применения Закона
ugas 31 июля 2018 | 06:59
goga_s: Все, начиная с окурка, давно наплевали на законы!
goga_s 31 июля 2018 | 07:22
ugas:
И?
КТО это исправить ОБЯЗАН ?
putin_itogy 31 июля 2018 | 06:57
путин ОБОЗЛЁН,
до крайности.
Челядь суетясь ринулась выполнять, "мановение рыжебелёсой брови своего Фюрера..
Всем известно что ближайшая охранка и обслуга Вождя, выработали некие ритуалы и условные сигналы исходящие от путина, и делают всё без устных приказов от Тела, практически по наитию.
Вот и в этот раз, они поймали какие-то "флюиды" его гнева, в отношении дико ненавистных ему Пуссей. Которых Вождь также ненавидит, как и НАВАЛЬНОГО,