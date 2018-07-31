Македония в конце сентября может определиться в вопросе смены названия страны

Дату референдума сегодня утвердил парламент республики. Страна должна изменить имя для того, чтобы попасть в НАТО – это условие, которое выдвинули в Североатлантическом Альянсе. Название является давним предметом спора между Скопьем и Афинами. Греция требует сменить наименование соседней республики, чтобы исключить любые территориальные претензии в отношении своей одноименной области. В середине июня стороны даже пришли к соглашению, однако президент Македонии отказался подписать договор.